Sole 24 Ore, Tortoriello fallisce il rinvio dell’azione di responsabilità

All’ultima riunione del Consiglio di Confindustria Tortoriello, uomo vicinissimo a Luigi Abete, l’imprenditore romano che pur di non votare per l’azione di responsabilità si è dimesso dal cda del Sole dopo quasi 15 anni di ininterrotta permanenza, ha proposto di rinviare la decisione all’esito dell’eventuale procedimento. Solo una condanna in primo grado, insomma, avrebbe secondo lui dato piena legittimazione al provvedimento. Nonostante esista già una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura milanese per i reati di false comunicazioni sociali e aggiotaggio informativo (copie gonfiate ad arte con abbonamenti inesistenti) e soprattutto un dettagliato rapporto dell’ufficio inchieste della Consob che propone dure sanzioni nei confronti dei tre indagati, nonché della stessa società editrice per omesso controllo del loro operato.

TORTORIELLO, VOCE ISOLATA IN CONFINDUSTRIA

Ma evidentemente per il prode Tortoriello, per la verità voce isolata all’interno di una Confindustria che sull’azione non può tirarsi indietro pena la sconfessione dei vertici e del cda del giornale (che sta per essere praticamente confermato in toto con il solo ingresso di rilievo di Maurizio Stirpe al posto di Abete), bisognava attendere ancora. Con la segreta speranza che un’azione transattiva chiudesse la poco gloriosa vicenda tenendola fuori dalle aule di giustizia.