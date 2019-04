Se l'identità digitale diventa merce di scambio e oggetto di ricatto

LA CINA E LA PIAGA DEI NAKED LOAN SERVICE

In un contesto come questo, così legato alla conservazione della propria immagine, si sono sorprendentemente diffusi i naked loan service. Si tratta di servizi di microcredito che, a garanzia del prestito erogato, richiedono ai creditori l’invio di selfie di nudo. A gestirli sono istituti finanziari non autorizzati o privati sprovvisti di licenza. I loro clienti sono ragazzi giovanissimi, quasi tutti tra i 19 e i 23 anni, a maggioranza femminile, alla disperata ricerca di liquidità per i loro acquisti (smartphone, tivù, prodotti high tech, ma anche hamburger e biscotti), ai quali viene chiesto di posare mettendo in bella vista un documento d’identità, il numero di telefono e l’indirizzo di casa. È a questo punto che il sistema ricattatorio è pronto per essere messo in atto. Chi è insolvente è minacciato di vedere le proprie foto diffuse sul web o inviate direttamente ad amici e parenti. I giovani sono così costretti a inviare nuove immagini o video per estinguere sia il prestito iniziale che gli interessi maturati, con tassi di interessi da usurai che arrivano anche al 30% a settimana. In altri casi, come riportato da molti testimoni, si arriva all’esplicita richiesta di prestazioni sessuali, a spogliarelli via web cam o alla violenza fisica. Le vittime si sentono devastate nella loro autostima e subiscono ripercussioni sia personali che lavorative, e solo a cose fatte si rendono conto di quanto la propria reputazione digitale si sovrapponga sempre più a quella reale.