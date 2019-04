Elezioni europee 2019, gli speciali di Sky Tg24

L’Europa si appresta ad affrontare una delle elezioni più importanti dalla sua nascita: il modello sociale della Ue rischia di essere messo in discussione dalle spinte sovraniste e il risultato del voto è più che mai incerto. Sky Tg24 ha scelto di raccontare la marcia verso le prossime elezioni con Europa 19, una serie di contenuti dedicati alle consultazioni di fine maggio.

DE BELLIS: «ELEZIONI DECISIVE»

«Le prossime Elezioni Europee», spiega il direttore di Sky Tg24 Giuseppe De Bellis, «saranno decisive per il futuro dell’Unione. I sentimenti antieuropei sono sempre più diffusi e hanno già portato a grandi mutamenti come la Brexit, mentre invece le sfide che l’Europa si trova ad affrontare, dal contrasto alla probabile recessione che potrebbe arrivare nei prossimi mesi alla gestione dei flussi migratori, sono fenomeni sempre più globali. Per questo riteniamo sia fondamentale - oggi più che mai - spiegare quale sia lo stato di salute dell’Europa e gli scenari che accompagneranno i cittadini dei diversi Paesi al voto, per capire quale potrebbe essere l’Unione Europea che potrebbe emergere dalle urne. Racconteremo posizioni, i punti di vista, le ricette di leader e partiti. E capire se dal giorno dopo il voto anche l'eventuale quadro politico italiano possa cambiare. Vogliamo informare al meglio gli elettori, favorendo così una scelta quanto più possibile consapevole».

TRIBÙ - EUROPA 19

A partire dal 2 maggio Fabio Vitale curerà e condurrà Tribù – Europa 19, il nuovo format di Sky Tg24 con i protagonisti della politica e dell’attualità, che sarà in onda tutti i giorni dal martedì al venerdì alle 20.20. Il programma sarà caratterizzato da un botta e risposta dinamico, sempre in diretta, che sarà costituito da momenti diversi, fuori e dentro lo studio, all’interno della sede Sky di Milano. La trasmissione vedrà anche la partecipazione, in ogni puntata, di un giovane impegnato nel progetto Erasmus, per raccontare l’Europa che vorrebbe.

SKY TG24 MONDO

Dal 6 maggio, Sky Tg24 Mondo, lo spazio quotidiano dedicato alle notizie internazionali condotto da Renato Coen, in onda dal lunedì al venerdì alle 19:30, proporrà reportage da molti dei Paesi dell’Unione Europea, per capire come le altre nazioni si avvicinano a questo importante appuntamento elettorale. Tra questi: Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Ungheria, ma anche da Paesi candidati all’ingresso in Ue come Albania, Bosnia e Serbia, e dalla Gran Bretagna, chiamata alle urne nonostante voglia uscire dall’Unione.

IL CONFINE CON SARAH VARETTO

Da lunedì 29 aprile l’appuntamento con Il Confine, con Sarah Varetto, sarà in onda ogni lunedì alle 20.20. L’approfondimento, sempre con ospiti in studio, mette sotto la lente i temi che fanno discutere l’opinione pubblica, per cercare di capire cosa ne pensino davvero gli italiani e quali sono le risposte che politica e istituzioni possono dare.

LA NOTTATA ELETTORALE

Il racconto elettorale si concluderà la sera del 26 maggio con la lunga maratona che seguirà lo spoglio del voto di Europee e Amministrative, con collegamenti live dall’Europa e dall’Italia e tanti ospiti per commenti e analisi. In questa occasione Sky Tg24 presenterà anche la nuova grafica degli studi, che renderà il racconto dei fatti anche attraverso le immagini sempre più chiaro, coinvolgente e immersivo. Ampio spazio a focus e interviste anche nei consueti appuntamenti della rete, da Sky Tg24 Mattina, in onda dal lunedì al venerdì dalle 6, Dentro i fatti, con le tue domande, in onda dal lunedì al venerdì dalle 10, Sky Tg24 Pomeriggio, in onda dal lunedì al venerdì dalle 15, Sky TG24 Economia, dal lunedì al venerdì dalle 18.30, fino a L’intervista di Maria Latella, in onda ogni sabato alle 14.30.