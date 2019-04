Licenziare Belpietro costa 4 milioni

IL RICORSO AL TRIBUNALE DEL LAVORO E IL COSTOSO VERDETTO PER GLI ANGELUCCI

Dopo sette anni, Antonio Angelucci, tra l’altro senatore di Forza Italia allora in amorose corrispondenze con il Pd con cui Silvio Berlusconi aveva siglato il patto del Nazareno, si sbarazzava in malo modo di chi quel patto aveva pesantemente criticato dalle colonne del giornale. Al suo posto, guarda caso, la promozione del novello editorialista Feltri accompagnato da un burrascoso comunicato del cdr in cui si chiedeva conto dei costi dell’operazione. Il proseguo della storia è noto: Belpietro non si perde d’animo e fonda La Verità, giornale che pescava nello stesso bacino di lettori di Libero, e porta gli Angelucci davanti al tribunale del lavoro. Tre anni dopo il verdetto: mandarlo via su due piedi facendo oltretutto la voce grossa e ignorando il parere dei loro giuslavoristi che consigliavano invano una procedura più meditata è costato 4 milioni di euro.