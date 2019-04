I soci del Sole 24 ore hanno approvato la causa contro gli ex vertici

CAUSATO AL GRUPPO UN DANNO DI ALMENO 8,9 MILIONI

Lo 0,7% si è astenuto, mentre non si sono registrati voti contrari. In assemblea è intervenuto il 66,8% del capitale, di cui il 61,5% portato da Confindustria. Agli ex vertici e all'ex direttore, si legge nella relazione del cda all'assemblea, sono imputate «condotte censurabili» in relazione a una serie di operazioni che hanno causato un danno complessivo al gruppo stimato in via preliminare in almeno 8,9 milioni di euro e che non include i costi per le consulenze che si sono rese necessarie per analizzare e rimediare alle condotte in questione, il danno di immagine e reputazionale e il rischio di sanzioni da parte della Consob.