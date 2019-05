Caso Solferino: dopo Rcs Blackstone fa causa a Cairo per 300 milioni

La vicenda è piuttosto complessa: nel 2013 Rcs, che navigava in cattive acque, ha venduto l’immobile di via Solferino a Blackstone per 120 milioni di euro. Contestualmente alla cessione del palazzo, il quotidiano aveva firmato un accordo per continuare a occupare in affitto la parte più antica del palazzo (dove per un canone di 2 milioni all'anno rimangono i giornalisti del Corriere), il Blocco 3 (affittato a 1,7 milioni) e quella di via San Marco (a 6,1 milioni l'anno). Un accordo non considerato proprio un affare, e criticato in primis dalla stessa redazione. Tutto è rimasto fermo fino all’autunno 2018, quando alle orecchie di Cairo (diventato nel frattempo proprietario di Rcs) è arrivata la voce che Blackstone era in trattativa con Allianz per vendere lo stabile a una cifra tra i 250 e i 300 milioni di euro. Oltre al rischio di sfratto del Corsera, all’imprenditore non è andato giù che un edificio un tempo appartenente alla sua nuova galassia valga ora il doppio di quanto era stato venduto.

LA PAROLA ALL'ARBITRATO

Rcs se la vuole riprendere dichiarando nulla la cessione a Blackstone del 2013 e i fondi americani, che dopo cinque anni stavano per portare a termine la vendita ad Allianz, accusano il gruppo e Cairo di aver interferito «tortuosamente» per mandare a monte l’operazione. Dopo aver chiesto a Rcs di ritirare le sue pretese, l'8 novembre Blackstone ha preannunciato che avrebbe avviato la causa a New York per chiedere un risarcimento. In risposta il 9 novembre Rcs ha avviato un arbitrato a Milano chiedendo l'annullamento dell'operazione del 2013. Il 24 aprile, il giudice della Corte suprema di New York ha deciso, in udienza, di sospendere il caso Blackstone contro Rcs in attesa di una decisione dell'arbitrato a Milano. Lo stesso varrà per la causa fatta direttamente a Cairo.