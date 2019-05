Per salvare l’informazione concentriamoci sulle local news

Viene ancora dagli Stati Uniti, infatti, l’analisi che riabilita i media locali, in un momento in cui sembra prevalere invece una informazione globalizzata e basata sui social. Secondo un sondaggio del Pew Research Center, il 41% degli intervistati riferisce di affidarsi alle emittenti televisive locali per informarsi sulle notizie del territorio, confermando in tal modo la forte presa di questo mezzo sulla popolazione. Il 37% dichiara invece di ricercare informazioni sul web, il 13% preferisce la carta stampata mentre l'8% utilizza la radio.

In relazione alle notizie locali quindi, i social media che solitamente rappresentano una tra le principali fonti di informazione vengono invece ridimensionati: sono principalmente i giovanissimi a ricorrere a Facebook e Twitter per trovare notizie, ma tendono in genere a interessarsi di meno agli avvenimenti di rilievo locale.