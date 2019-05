Chiudiamo le squallide pagine Facebook che fanno clic coi disabili

PAGINE CHE SEMBRANO SUPPORTARE LE FORZE DELL'ORDINE. E INVECE...

Quando vi dico che diffondere le tante catene di Sant'Antonio che circolano in Rete è pericoloso perché porta a una profilazione immediata mi riferisco proprio a pagine come questa. Sarebbe bello sapere che i tanti ricercatori che studiano le echo chamber (la ripetizione di idee e credenze che le rafforza) stiano analizzando anche gruppi come questi, e non solo quelli dichiaratamente polarizzati. Ormai anche molte delle pagine social che sembrano supportare le forze dell'ordine sono in realtà gestite da soggetti che le usano per fare propaganda politica. La domanda che dovremmo farci, e a cui purtroppo non posso dare risposta, è: possibile che ci sia una regia comune dietro a questi gruppi?

DOVREBBERO CHIUDERE O PERDERE TUTTI QUEI POST

Solo chi gestisce i social ha le chiavi per dircelo, e sappiamo bene che da loro informazioni di prima mano non le avremo mai. Non credo serva aggiungere altro: onestamente mi piacerebbe vedere una pagina come NewsBlogo chiudere, o perlomeno perdere tutti quei post acchiappaclic che sfruttano immagini di persone che nulla hanno a che fare con la pagina stessa.