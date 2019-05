Dopo Fazio, Salvini se la prende con Lilli Gruber

«Leggo che il ministro Salvini non ha voglia di venire a Otto e mezzo e che ne fa una questione di simpatia. Visto che si è proposto lui e visto che chi viene da noi lo fa volentieri, se ha un problema il senatore Salvini può restare a casa o preferibilmente al Viminale», è stata la risposta secca della Gruber a stretto giro.

«VENDERE QUALCHE RETE RAI»

Dopo lo scontro sullo stipendio di Fazio domenica, Salvini è tornato all'attacco del conduttore di Che tempo che fa. «Sulla Rai sarà opportuno far tornare di attualità un progetto che come Lega avevamo lanciato qualche anno fa: mettere sul mercato qualche rete. Non vedo perché debbano essere pagate tutte con i soldi degli italiani», ha dichiarato a Pavia, parlando a sostegno del candidato sindaco Fabrizio Fracassi. «A Fabio Fazio», ha aggiunto il vicepremier, «l'ho detto chiaramente: vengo da te in trasmissione se ti dimezzi lo stipendio. Non mi ha più risposto: si vede che si è offeso».