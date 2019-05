Luciano Benetton torna protagonista della pubblicità del gruppo

L'ultima volta che era comparso sulle pagine di quotidiane e riviste come testimonial per una campagna Benetton correva l'anno 1993. Era l'anno dell'insediamento di Clinton alla Casa bianca e di Ciampi a Palazzo Chigi, dell'autorizzazione a procedere negata nei confronti di Craxi, del mostro di Firenze e dell'arresto di Totò Riina e un fotografo di nome Oliviero Toscani aveva deciso di immortalare il presidente di uno dei più noti gruppi italiani, all'epoca peraltro nel pieno della sua ascesa, nudo come un verme e con un cartello in diverse lingue con scritto «Voglio riavere indietro i miei vestiti». La pubblicità era apparsa sulla stampa inglese e francese, e nell'Italia ancora democristiana degli Anni 90 aveva innescato polemiche e discussioni da provincia. Ora a 26 anni di distanza, e con un'azienda che cerca il rilancio dopo essere stata sorpassata - «Mentre gli altri ci imitavano, la United Colors spegneva i suoi colori», ha ammesso lo stesso Luciano motivando il suo ritorno al timone del gruppo avvenuto a 82 anni compiuti - torna anche il suo impegno in copertina.