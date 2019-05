Fazio verso RaiDue dopo l'incontro con Salini

Che ne sarà di Fabio Fazio? Dopo il taglio degli ultimi tre lunedì del suo programma Che tempo che fa e le tensioni politiche legate soprattutto allo stipendio milionario nel mirino della Lega, per il conduttore c'è l'ipotesi di un trasloco su RaiDue nella prossima stagione. Una soluzione frutto della trattativa che va avanti da tempo con l'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini.

RAZIONALIZZAZIONE DEI COMPENSI

I due si sono visti a Milano: un incontro cordiale in cui l'ad ha ribadito la volontà di valorizzare Fazio come «risorsa», pur rivedendo i termini del suo contratto con la Rai (che scade nel 2021) in linea con la razionalizzazione dei compensi prevista dal piano industriale. A rafforzare il possibile passaggio alla seconda rete c'è il rapporto consolidato tra Fazio e il direttore Carlo Freccero, che con il conduttore ha condiviso le stagioni gloriose di Quelli che il calcio e di Anima mia.

CDA STRAORDINARIO VENERDÌ ALLE 15

Sulla vicenda è previsto un punto nel consiglio di amministrazione straordinario in programma venerdì alle 15, su richiesta di quattro consiglieri, Rita Borioni (Partito democratico), Beatrice Coletti (Movimento 5 stelle), Giampaolo Rossi (Fratelli d'Italia) e Riccardo Laganà (eletto dai dipendenti): un fronte trasversale che ha messo in minoranza il consigliere di area Lega Igor De Biasio, "obbligando" di fatto il presidente Marcello Foa alla convocazione.

POSSIBILE ARRIVO DI UN ALTRO BIG: FIORELLO

Un pressing legato allo stop alle ultime tre puntate di Che fuori tempo che fa deciso in autonomia dalla direttrice di RaiUno Teresa De Santis, senza informare i vertici dell'azienda. Trattativa in corso, anche se l'azienda non conferma, per l'approdo sulla Rai di un altro big della tivù dall'autunno 2019. Rosario Fiorello potrebbe diventare il nuovo volto di punta di Rai Play con un programma poi spalmato anche su altre reti e su Radio Rai. A condurre la trattativa sarebbe proprio il direttore di Radio Rai Roberto Sergio.

IL NODO DEL DOPPIO INCARICO DI FOA

Rinviato, intanto, a dopo le Europee il dibattito in Commissione di Vigilanza sulla risoluzione contro il doppio incarico a Marcello Foa, presidente della Rai e di Rai Com, proposta dal Pd. Il voto è stato fissato nella settimana che inizia il 28 maggio. Favorevoli allo slittamento del voto i partiti della maggioranza e Fratelli di Italia, contrari il Pd e LeU che avrebbero voluto votare prima delle elezioni. Le posizioni di Lega e cinque stelle sono però tutt'altro che coincidenti: secondo i parlamentari del Carroccio, a differenza degli alleati, i due incarichi sono perfettamente compatibili.