Fake news e strategie di fact checking

La segnalazione, come si legge nel documento inviato a Facebook, riguardava l’esistenza sulla piattaforma di una rete di 14 network che comprendevano 104 tra pagine e gruppi con un totale di 18,2 milioni di follower, di cui oltre la metà a sostegno di Lega e Movimento 5 stelle, che creavano e diffondevano fake news, attraverso una gamma diversificata di strumenti. Oltre ai profili fake molto attivi nelle discussioni online più violente, alcune pagine dai nomi generici come Questa è l’Italia o I valori della vita condividevano contenuti politici appositamente ingannevoli; frequente anche il cambio di nome di pagine già esistenti per riciclare i follower e convogliare notizie fake nei feed degli utenti. La piattaforma ha attivato, in vista delle elezioni europee del 26 maggio, una speciale task force composta 40 team di esperti che, coadiuvata dall’intelligenza artificiale e da organizzazioni di fact checking, possa individuare in tutta Europa i contenuti falsi diffusi, garantendo così una maggiore correttezza informativa per i propri utenti.

LE CONTROMISURE DI GOOGLE E YOUTUBE

Maggiore impegno nella tutela degli utenti e nel contrasto alla disinformazione anche da parte di Google che ha predisposto nuovi strumenti per aumentare la fiducia degli utenti in relazione all’informazione online. Su Google Search, è stato predisposto l’aggiornamento degli algoritmi per garantire che i contenuti considerati più autorevoli siano i primi a essere trovati dagli utenti, mentre su YouTube sono stati lanciati i canali Top News e Breaking News in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Italia, Polonia e Paesi Bassi che riportano nella home page della piattaforma solo contenuti ritenuti validi, grazie a un nuovo sistema di categorizzazione che valuta l’affidabilità delle fonti.