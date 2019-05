Maurizio Belpietro torna in Mondadori a fare shopping

Complice anche il fatto che la casa editrice guidata da Ernesto Mauri da tempo ha fatto sapere urbi et orbi di voler puntare sui libri e che i periodici non sono più un asset strategico. Così come invece sembrano esserlo per Belpietro, spinto oltre che dalla personale ambizione di diventare un editore a tutto tondo dall’idea che possano ancora avere un bacino pubblicitario interessante. Mondadori, poi, spesso pur di toglierseli di torno li dismette con una dote, con organico ridotto all’osso e giornalisti che, come è stato nel caso di Panorama, accettano una sostanziale riduzione dello stipendio.

NEL MIRINO DI BELPIETRO ANCHE SALE E PEPE E IL MIO PAPA

Dopo il news magazine nel mirino del direttore de La Verità ci sono adesso Sale e Pepe, un tempo ammiraglia del food publishing di Segrate, ora evidentemente non più strategico con l’arrivo di un marchio forte come Giallo Zafferano. E Il mio Papa, giornale che dopo un inizio col botto ha visto un progressivo e cospicuo calo delle copie. Ma nei piani di Belpietro c’è anche altro. Ai vertici di Segrate avrebbe infatti chiesto numi sulle loro intenzioni riguardo Icon e Icon Design, periodici di lifestyle che un tempo gravitavano nell’orbita di Panorama, e che conservano tuttora una discreta raccolta pubblicitaria. Intanto Belpietro e le redazioni de La Verità e Panorama stanno per trasferirsi nella nuova sede di fronte alla Stazione Centrale, uffici più ampi e strutturati per la possibile ulteriore espansione dalla casa editrice.