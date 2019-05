Via libera Antitrust alla cessione di R2 da Mediaset a Sky

L'operazione è saltata dopo un continuo stop and go, una lunga stagione di tentennamenti, il 12 aprile scorso. Ma oggi 22 maggio l'Antitrust ha dato il via libera condizionato alla cessione della piattaforma R2 di Mediaset a Sky. In una nota dell'authority si legge infatti «l'operazione ha generato evidenti effetti anticoncorrenziali». Tuttavia, secondo l'Autorità,«le condizioni concorrenziali precedenti alla concentrazione non sono state ripristinate a seguito della restituzione di parte della società R2 al gruppo Mediaset»