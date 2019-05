L’uso responsabile del web tra linee guida e libertà d’espressione

Per le economie in via di sviluppo, una recente ricerca condotta in 11 Paesi dal Pew Research Center, Publics in emerging economies worry social media sow division, even as they offer new chances for political engagement, mette in luce come stia radicalmente cambiando la percezione generale di Internet e dei social. Lo sviluppo digitale, inizialmente concepito come mezzo di liberazione e speranza per un’intera generazione, basti pensare al ruolo di Internet durante la Primavera Araba, ora viene sempre più percepito con sospetto e prudenza.

IL RISCHIO DI INTERFERENZA

Secondo la ricerca del Pew Center, l’opinione più diffusa è che Internet e i social abbiano ormai assunto un ruolo determinante in ambito politico, un ruolo che si traduce in effetti positivi e negativi. Se da un lato la facilità di accesso ai contenuti politici da essi favorita ha aumentato la capacità delle persone di aver un peso più significativo nella società, dall’altro lato, sono proprio le persone a correre sempre di più il rischio di essere manipolate. Nei Paesi in via di sviluppo presi in considerazione dalla ricerca, addirittura più della metà degli intervistati ritiene reale e considerevole il rischio che alcune potenze straniere possano interferire nei loro processi elettorali nazionali. Il 52% degli intervistati sostiene che grazie alla tecnologia è possibile comprendere meglio chi ha opinioni diverse, mentre il 58% afferma che una libertà di espressione disintermediata possa aggravare le ostilità fra persone con visioni differenti.