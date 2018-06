Germania, perché la crisi sui migranti fa precipitare Merkel

Horst Seehofer (quasi) come Matteo Salvini. Non che il ministro dell'Interno tedesco della linea dura sui migranti sia un volto mediatico come l'omologo italiano. I sondaggi in Germania dicono che lo scontro frontale tra Angela Merkel (Cdu) e il suo ministro-chiave indebolisce la credibilità di entrambi: mai apparsa così in difficoltà la cancelliera, troppo irruento ed esagitato d'altro canto Seehofer (Csu). Ma certo a rimetterci è molto più Merkel di Seehofer: dall'inizio della guerra nell'Unione dei cristiano-democratici (Cdu) e sociali (Csu) tra i leader dei due partiti, il ramo della Csu bavarese – come la Lega di Salvini in Italia – vola nei gradimenti. Al 18% (+12% dal 2017) se, a ipotetiche elezioni anticipate, corresse da sola e non più, come dalla fondazione, insieme alla Cdu di Merkel. Che cala al 22%, secondo il medesimo sondaggio Insa del 19 giugno: cinque punti in meno di un anno fa.

UNA DESTRA MOLTO CONSERVATRICE. I dati rilevati per Cdu e Csu sono anche su scala nazionale e non più unicamente sui loro attuali Land di copertura: è un altro inedito, nel quadro sempre più instabile della politica tedesca, perché per la prima volta si parla di scissione tra Cdu-Csu, e in tal caso le liste della Cdu apparirebbero poi anche in Baviera, mentre quelle della Csu nell'interna Germania. La tendenza dei due partiti è la cartina di tornasole dell'orientamento degli elettori: nella Giornata mondiale del rifugiato Merkel richiama i cittadini «all'umanità, perché la maggior parte di chi fugge è vittima», ma non appena Seehofer promette di chiudere le frontiere e rispedire indietro irregolari come richiedenti asilo fa incetta di voti. Anche tra i tedeschi il consenso si concentra a destra. Una destra molto conservatrice come la Csu, che se non altro conterrebbe l'ascesa dell'estrema destra di AfD.