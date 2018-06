Lifeline soccorre 224 migranti: ma Salvini nega l'approdo

Rischia di trasformarsi in un nuovo caso Aquarius l'opera di salvataggio al largo delle coste libiche della nave dell'Ong Lifeline. L'allarme è stato lanciato dal ministro dei Trasporti delle infrastrutture Danilo Toninelli. «È notizia di queste ore che la nave Lifeline sta agendo in acque libiche fuori da ogni regola, fuori dal diritto internazionale», ha scritto Toninelli su Facebook. «Hanno imbarcato 224 naufraghi senza avere i mezzi tecnici per poter garantire l'incolumità degli stessi naufraghi e dell'equipaggio». Il ministro ha anche annunciato di aver chiesto alla Guardia costiera italiana di avviare un'indagine.

«NON COLLABORANO CON LA GUARDIA COSTIERA». L'obiettivo è «verificare l'effettiva corrispondenza tra il vessillo battuto dalla nave e l'appartenenza a quella stessa nazionalità». «Vi terrò aggiornati sugli sviluppi, ma di certo vi anticipo che il diritto del mare non permette la navigazione a navi non regolari», ha detto ancora Toninelli. Nel suo post il ministro ha ribadito che la Lifeline «non sta collaborando con la guardia costiera libica che, dalle prime informazioni acquisite, stava intervenendo per salvare i migranti e riportarli su suolo libico. Operazione di sua stretta competenza, trattandosi di eventi accaduti in mare libico. Non abbiamo nulla contro le Ong, ma siamo e continuiamo a essere per il rispetto della legalità. Soprattutto quando si parla di vite umane».

SALVINI: «VADANO IN OLANDA. Sulla stessa lunghezza d'onda il ministro dell'Interno Matteo Salvini. «Avete fatto un atto di forza non ascoltando la Guardia costiera italiana e libica? Bene, questo carico di esseri umani ve lo portate in Olanda, fate il giro un po' largo», ha detto sempre su Facebook. Le navi «di queste pseudo-Ong non toccheranno più il suolo italiano», ha aggiunto. contatto