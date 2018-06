Migranti, scoppia la lite tra Macron e Di Maio

«Macron ha detto che chi non accoglie è un populista lebbroso. Un signore, eh, caviale, champagne e signorilità. Ma io lezioni da un Paese che ha l'esercito alla frontiera italiana non ne prendo. Se la Francia si prende dieci barconi dalla Libia, ne riparliamo», ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in un comizio a Viterbo. «Mi spiace solo che la Francia ai Mondiali stia battendo il Perù», ha aggiunto.

LE PEN: «MACRON VUOL FARCI LITIGARE CON IL MONDO INTERO». «Mi chiedo come il presidente della Repubblica francese possa trattare i governi di nazioni europee come la 'lebbra'?! Stati Uniti, Russia, Gran Bretagna, Italia, gruppo di Visegrad...Vuole farci litigare con il mondo intero», ha scritto in un tweet la leader del Rassemblement National (ex Front National), Marine Le Pen.