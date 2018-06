Migranti, 301 persone salvate dalla guardia costiera libica

Un gruppo di 301 migranti africani, tra cui «46 bambini», é stato «salvato» dalla Guardia costiera libica a bordo di due «grandi gommoni» in panne a ovest di Tripoli. Lo segnala un comunicato della Marina libica pubblicato su Facebook. Con ogni probabilità si tratta di milizie locali dato che in tutto il Paese non esiste né un'autorità centrale né una singola guardia costiera riconosciuta. Tra i migranti, di 12 «diverse nazionalità africane», vi sono anche tre donne. L'operazione, compiuta dalla motovedetta Ras Jedir a nord di Gasr Garabulli, é iniziata alle 2 di notte ed é durata «diverse ore».

MIGRANTI PORTATI A TRIPOLI. L'intervento «é stato molto faticoso per la squadra della motovedetta» a causa «del gran numero di migranti», poi fatti sbarcare a Tripoli alle otto del mattino. I clandestini, dopo aver ricevuto «servizi umanitari e medici», sono stati consegnati al centro di accoglienza di Trig al Seka dell'Autorità per la lotta contro l'immigrazione clandestina, conclude la nota. L'Unhacr intanto ha comunicato che tra il 19 e 20 giugno 120 persone sono sono morte al largo delle coste libiche. L'organizzazione ha scritto anche di auspicare «percorsi legali per fornire alternative a questi pericolosi attraversamenti di persone che hanno bisogno di protezione internazionale».

RISPUNTANO I MAXI-GOMMONI. È la seconda volta, a distanza di mesi, che i trafficanti di esseri umani usano in Libia gommoni «grandi» e pericolosi come quelli in grado di trasportare anche 200 persone. A scriverlo il comunicato delle forze che hanno annunciato il salvataggio dei migranti. Un gommone di quelle dimensioni era stato intercettato a nord di Sabrata «diversi mesi fa», ricorda la nota. Si tratta di imbarcazioni che costituiscono «un grande pericolo per i migranti» dato che non hanno strumenti di salvataggio e «non sono sicuri», visto il mancato rispetto di «standard tecnici».