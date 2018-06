Caso Ong, storia della nave Lifeline

È così che sul proprio sito si descrive e racconta la sua storia la Ong finita nel mirino del governo. «La Guardia costiera indaghi», ha chiesto il ministro Toninelli. «La nave vada in Olanda», gli ha fatto eco Salvini. La nave in questione, già Sea-Watch 2, ex Clupea, 32 metri di lunghezza, 8 di larghezza, bandiera olandese, fu completata nel 1968 nel cantiere navale Hall, Russell & Company ad Aberdeen. In origine era un peschereccio utilizzato come nave da ricerca per l'industria della pesca britannica.

NAVE ACQUISTATA PER 200 MILA €. Nel 2015 la acquistò la Ong Sea-Watch e la trasferì ad Amburgo, dove nei cantieri navali di Pella Sieta fu convertita in scialuppa di salvataggio. Ribattezzata Sea Watch 2 il 18 marzo 2016, fu poi trasferita a Malta per essere operativa del Mediterraneo. Nel 2016 l'acquisto per 200.000 euro, stando alle informazioni reperibili on line, da parte di Mission Lifeline, che la ribattezzò con suo nome.

RACCOLTA FONDI CONTINUA. Mission Lifeline è una Ong tedesca. «Salva le persone nel Mediterraneo con noi!» è l'invito che compare vicino ai dati bancari di un istituto di Dresda presso cui fare donazioni a favore dell'organizzazione, con l'indicazione che il versamento è deducibile dalle tasse. Sul sito un contatore registra il livello dei versamenti: ora il target è 48mila euro e le donazioni hanno raggiunto circa 42mila euro.