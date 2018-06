Le borse cinesi bruciano 514 miliardi di dollari in una settimana

È in arrivo la zampata dell'orso. Da gennaio scorso, la borsa di Shanghai è scesa di 19 punti percentuali. Generalmente con -20 punti il mercato si considera al ribasso o, come lo chiamano gli addetti ai lavori, orso. Questa settimana dopo l'annuncio dell'amministrazione Usa di apporre dazi per un valore di altri 200 miliardi, le borse della seconda economia mondiale hanno bruciato 514 miliardi di dollari in una settimana, quanto il pil svedese per intenderci. E gli analisti sono preoccupati che si torni a un momento di estrema volatilità come quello dell'estate 2015, quando in poche settimane i mercati azionari cinesi hanno perso il 45 per cento del loro valore, e il governo è stato costretto ad intervenire con misure drastiche ben lontane dai principi del libero mercato.