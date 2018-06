Migranti, la nave Lifeline ancora in cerca di un approdo

«Malta non ha coordinato le operazioni di soccorso, né siamo l'autorità competente a farlo», ha dichiarato un portavoce del governo maltese - citato dal Times of Malta - replicando all'Italia.

«NAVE ILLEGALE». «C'è una nave illegale», ha aggiunto il ministro, «con una bandiera illegale, con un equipaggio che mi dà del fascista, con finanziatori che vorremmo conoscere e che ha raccolto esseri umani e che è in acque maltesi. Noi per sicurezza dell'equipaggio e dei soccorsi chiediamo umanamente, e politicamente, che Malta apra finalmente uno dei suoi porti, blocchi la nave e blocchi l'equipaggio. La nave non dovrà più toccare acque nel Mediterraneo». E ancora: «C'è la gara dei buoni tra maltesi, francesi tedeschi, spagnoli. Qui c'è un Ong tedesca, con finta bandiera olandese in acque prima libiche e poi maltesi, qualcuno faccia il buono davvero perché l'Italia sta facendo la buona da anni investendo miliardi di euro. La nave è in acque maltesi, Malta faccia il suo dovere».

TONINELLI: «MALTA NON EVITI RESPONSABILITÀ». A fare da sponda a Salvini sono arrivate anche le parole del ministro ai Trasporti e alla Infrastrutture Danilo Toninelli: «Io da cittadino prima ancora che da ministro dico che Malta non può evitare di assumersi una responsabilità che è prima di tutto umanitaria». «Dovrebbe essere, notizie di queste ore, in acque maltesi», ha aggiunto Toninelli parlando di Lifeline, «ma non abbiamo ancora la certezza. Nel momento in cui saranno in acque maltesi la responsabilità dell'apertura di un porto per la messa in sicurezza sarà sicuramente loro».

LA VALLETTA: «NESSUNA RICHIESTA DA PARTE DI ROMA». Da Malta, tuttavia, sembrano pensarla diversamente. «Malgrado la retorica di Salvini, né la Lifeline né il coordinamento di Roma hanno trasmesso a Malta una richiesta formale di accogliere la nave». A dirlo sono state fonti del governo maltese a Malta Today, commentando le parole di Salvini. Per tutta risposta, la Capitaneria di porto italiana ha chiesto ufficialmente a Malta di far attraccare la Lifeline.

SPAGNA E FRANCIA SEGUONO LA SITUAZIONE. Intanto il ministero degli Esteri spagnolo, così come quello francese, ha fatto sapere di essere in contatto con Malta e Italia per seguire da vicino gli sviluppi della situazione.

L'IPOTESI DI SEQUESTRARE LA NAVE. E il ministro Toninelli, da parte sua, ha ribadito che se la Lifeline non andasse verso il porto di Malta, «cosa che dovrebbe e deve fare per il senso di umanità e per il rispetto del diritto del mare», verrà «immediatamente sequestrata». L'esponente del M5s ha aggiunto: «Come cittadino italiano, come ministro e come cittadino europeo sarei sconvolto dalla disumanità di Malta, che rappresenta adesso il porto più vicino e sicuro». Quanto alla richiesta di intervento, ha aggiunto Toninelli, «La Valletta ha avuto una richiesta ufficiale da Frontex, sufficiente per l'apertura del porto. Il comandante della Lifeline faccia anche lui immediatamente una richiesta formale».