Turchia, cosa prevede il piano totalitario di Erdogan dopo il voto

Per i 160 mila arresti dalle purghe del tentato golpe del luglio 2016, il presidente-sultano ha anche dovuto attingere a miliardi di fondi pubblici: epurare costa, come anche inviare truppe in Siria e allungare barriere e fili spinati lungo i 1.000 chilometri con la sua frontiera, armare e finanziare i gruppi di ribelli islamici in Medio Oriente, far scattare raid nel Kurdistan alla frontiera tra Turchia e Iraq nel climax della campagna elettorale. Per dominarla, Erdogan ha svuotato la Turchia di risorse pubbliche e della sua classe dirigente. Il precipitare della lira turca nel 2018 riflette una situazione economica disastrosa che è il risultato dell'instabilità prolungata nel Paese. Attentati, scontri e continue ondate di arresti, nonostante la posizione chiave della Turchia sul Bosforo e il suo trovarsi nella parabola in crescita dei Paesi emergenti spaventano gli imprenditori.



COME SOTTO IL TERRORE. «Un clima di terrore, finalizzato all'aver mano libera, con i pieni poteri del sistema presidenziale in vigore dalle prossime elezioni, per cambiare tutta la Costituzione e poi radicalmente il Paese», conclude Surme. Gli allarmi della Banca centrale turca non hanno fermato gli sperperi di Erdogan per il suo progetto totalitario e i candidati rivali alle Presidenziali si uniranno contro di lui solo al secondo turno. Elettore dell'Hdp, Alan ha continuato a studiare Sociologia alla Federico II di Napoli, dopo essere stato costretto a lasciare la città curda di Van per motivi politici: a L43 spiega che «in Turchia c'è già il fascismo ma se Erdogan riuscirà a vincere queste Presidenziali, sarà ancora peggio. È un po' più in difficoltà che in passato, stavolta l'opposizione ha la possibilità di lottare e sono meno pessimista di prima. Ma non ho neanche molta speranza»