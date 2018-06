Mohammed bin Salman, il calcio italiano e la rivalità col Qatar

Rumors negli ambienti calcistici italiani danno il rampante erede al trono saudita Mohammed bin Salman interessato a comprare la Roma, dopo aver sondato le possibilità d'acquisto per il Milan. I due grandi team vivono momenti societari critici: i rossoneri per la gestione fallimentare del nuovo patron cinese Yonghong Li, sospetto prestanome non si sa bene di chi; la Roma per l'inchiesta giudiziaria sul nuovo stadio. Dovesse fallire il progetto - e certo non per colpa sua -, il presidente della società giallorossa James Pallotta ha minacciato di tornarsene dritto a Boston, negli Usa. Il principe MbS (così i sauditi chiamano il re in pectore che può e decide tutto) è lì, come in un sacco di altri posti, pronto ad aggiudicarsi l'asta per accaparrarsi un pezzo di mondo. Magari prima dei Mondiali in Qatar del 2022.

QATAR, DA GREGARIO A COMPETITOR. Gli occhi puntati da Riad sulle società calcistiche, sugli immobili e sulle opere di prestigiosi musei del Vecchio Continente, riflettono la visione del principe per il nuovo corso del Paese. Con una stella polare: rincorrere e superare l'odiato e invidiato Qatar, bloccato dal 2016 dall'embargo dell'Arabia Saudita e dai suoi emirati satelliti del Golfo, dopo che sotto la dinastia degli al Thani il piccolo regno si era emancipato dall'orbita saudita, inseguendo mire di grandeur proprie. È andata bene all'emiro Hamad bin Khalifa al Thani e al figlio 38enne succedutogli: con i petrodollari del gas Doha ha diversificato l'economia interna sul modello occidentale, finanziato estremisti islamici in Medio Oriente e fatto incetta di beni e società in Europa. Incluso il Paris Saint-Germain, gioiello del giovane emiro Tamim bin Hamad che presenzia i match di punta nello stadio parigino acquistato.