L’amministratore dell’Epa a quanto pare è ossessionato dalla sua sicurezza personale. Appena ricevuto l’incarico a Washington, ha nominato a capo della security Pasquale “Nino” Perrotta, un ex agente dei servizi segreti e titolare di un’agenzia di vigilanza privata. Ha poi triplicato, portandolo a 20 unità, l’organico degli agenti che si occupano della sua sorveglianza 24 ore su 24 anche durante i suoi viaggi all’estero, spendendo nell’operazione più di 3 milioni di dollari del budget del suo ente. Ha fatto poi installare nel suo ufficio, al costo di circa 6 mila dollari, delle chiusure con lettori biometrici di impronte digitali. Ma non è tutto.

SICUREZZA A PESO D'ORO. L’Epa ha dovuto: spendere 43 mila dollari per una postazione telefonica schermata per evitare ogni tipo di intercettazione ambientale anche se l’ufficio disponeva già di linee telefoniche sicure, stanziare 10 mila dollari all’anno per un nuovo Suv corazzato; investire 3 mila dollari per la bonifica ambientale dell’ufficio del capo, incarico peraltro affidato a una società privata in affari con il responsabile della sicurezza di Pruitt. Per ora quest’apparato di sorveglianza degno di un capo di Stato lo ha solo difeso da se stesso. Nel marzo dell’anno scorso, uno gli agenti posizionati fuori dal suo appartamento di Washington provò a chiamarlo al cellulare, non ricevendo risposte dopo diversi tentativi si decise a forzare la porta. Il ministro di Trump è stato rinvenuto misteriosamente privo di conoscenza in camera sua. L’episodio non è stato mai chiarito. Una cosa però è documentata: la riparazione della porta, più di 2 mila dollari, è stata pagata con soldi pubblici. Se la sicurezza è un’ossessione. I viaggi sono la passione.

VIAGGI A SPESE DELLO STATO. Nel suo primo anno di incarico Scott Pruitt ha speso più di 100 mila dollari in voli di linea in prima classe scegliendo anche compagnie aeree estere di lusso e 58 mila dollari in voli privati o militari. Ufficialmente tutte missioni di lavoro. Tuttavia, come ha svelato un’inchiesta del Washington Post, dopo aver assunto l’incarico, il politico repubblicano presentò una lista di Paesi che voleva visitare, invitando i suoi funzionari a trovare dei motivi ufficiali per poter effettuare queste trasferte. Tra queste mete non poteva mancare l’Italia. Arrivato per il G7 dei ministri dell’Ambiente nel giugno 2017, Pruitt si è fermato al summit solo un giorno dedicandosi poi ad altro. Il 9 giugno il capo dell’Epa era a Roma dove ha offerto una cena al ristorante stellato la Terrazza (dove non si paga mai meno di 200 euro a testa) ad alcuni funzionari vaticani tra cui il Cardinale australiano George Pell. Pruitt in Italia, secondo l’Associated Press, era stato anche affiancato da una vigilanza privata reclutata in loco dal suo capo-scorta Perrotta. Il viaggio di lavoro nel nostro Paese è costato al contribuente americano 120 mila dollari.