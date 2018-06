Con la nomina giovedì 14 giugno dei due noti leghisti anti-euro Alberto Bagnai e Claudio Borghi Aquilini a due importanti incarichi parlamentari, presidente della Commissione Finanze del Senato e Bilancio della Camera, Matteo Salvini ha tolto ogni residuo dubbio sulla sua strategia, di governo o preelettorale che sia. È per la sovranità nazionale e contro l’Europa, senza esitazioni. Vediamo dove si ispira. Il tema Europa è più importante e può fare ben più danno e ben più rapidamente del già importante tema immigrazione, con il quale interagisce. E non è altrettanto chiaro.

L'AMMIRAZIONE PER TRUMP. Salvini è un ammiratore del neonazionalismo di Donald Trump, stile America First, anche se il presidente Usa mette i dazi ai prodotti europei, e la sua frequentazione con Steve Bannon esponente di punta dell’alt-right americana (alternative right, nel senso di destra “nuova” più intransigente di quella “vecchia”) lo ha confermato in questa fede. Poco importa che Bannon, plenipotenziario negli ultimi mesi della vittoriosa campagna Trump del 2016, sia stato licenziato nell’agosto 2017 dal presidente, che lo aveva portato ai vertici del potere nel National Security Council e nominato Capo Stratega alla Casa Bianca. E poco importa che, tornato subito al vertice di Breitbart, la centrale online di notizie e commenti e visioni dell’ultradestra da dove proveniva, sia stato di nuovo dagli azionisti licenziato in tronco a gennaio 2018 su richiesta di Trump, che lo giudicava ormai uno «fuori di testa» e che «non ha nulla a che fare con me e con la mia presidenza».

L'EUROPA NON È L'AMERICA. L’America se vuole può anche rovesciare anche a suo rischio 70 anni di politica estera, rinunciare come sta facendo con Trump all’internazionalismo in nome del nazionalismo, invocare l’antico slogan dell’America First. È un Paese grandissimo, difeso da due oceani, ha confini a Nord e Sud sicuri. Le ultime perdite umane consistenti sul continente (13 mila, i più per malattia) in una guerra con i vicini risalgono al conflitto contro il Messico del 1846-1848.