Le borse cinesi precipitano e lo yuan si deprezza

È la zampata dell'orso. Da gennaio la borsa di Shanghai ha perso il 20 per cento del suo valore, mercato al ribasso per una delle due borse della seconda economia mondiale. Si calcola che dall'inizio dell'anno siano stati bruciati 1.600 miliardi di dollari, ovvero più del pil annuale di Paesi come Spagna o Australia. Ecco i primi effetti dell'inasprimento dei dazi, e gli analisti temono una nuova crisi del mercato azionario cinese.



E gli analisti sono preoccupati che si torni a un momento di estrema volatilità come quello dell'estate 2015, quando in poche settimane i mercati azionari cinesi hanno perso il 45 per cento del loro valore, e il governo è stato costretto ad intervenire con misure drastiche ben lontane dai principi del libero mercato.