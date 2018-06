Siria, perché è importante la battaglia di Daraa

L'Esercito siriano ha iniziato l'assalto alla città di Daraa, nel Sud, epicentro della rivolta contro il presidente Bashar al Assad nel 2011. Lo riferisce l'agenzia Sana, che parla di intensi bombardamenti per aprire la strada all'avanzata dei militari. L'Osservatorio siriano per i diritti umani riferisce di violenti combattimenti in corso in alcune zone della città, e nei pressi di una base aerea a Sud. Nelle ultime 24 ore i bombardamenti aerei (dell'aviazione siriana e russa) sono stati oltre 190, a cui si aggiungono decine di missili terra-terra e centinaia di colpi di mortaio e artiglieria e almeno 105 barili-bomba. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Nella sua avanzata l'esercito fedele ad Assad ha conquistato la cittadina di Busar al Harir. Gli sfollati che si ammassano nei villaggi lungo il confine con la Giordania è «salito a oltre 50 mila», secondo l'Onu.

1. Ultimo ostacolo prima dell'offensiva a Nord

Per la prima volta dopo diversi mesi di relativa calma, raid aerei sono stati compiuti direttamente contro la città di Daraa, capoluogo della regione da anni fuori dal controllo di Damasco, in mano a miliziani locali anti-regime a lungo sostenuti da Amman, Riad e Washington. Dopo aver ripreso il controllo della capitale e consolidato il suo potere su città come Homs e Hama, Assad ha potuto aprire questo nuovo fronte anche grazie allo stallo con i ribelli sostenuti dalla Turchia nella città di Idlib, nel Nord del Paese. Se riuscisse a riconquistare Daraa e il confine meridionale siriano, il dittatore avrebbe la possibilità di concentrare le sue risorse a Nord e di iniziare a trattare con i curdi che controllano il Nord Est.

2. I ribelli abbandonati dagli alleati regionali

Gli sponsor regionali degli insorti siriani hanno da tempo fatto sapere di aver abbandonato i loro alleati locali nel quadro di un accordo raggiunto con la Russia e, indirettamente e separatamente, con Iran e Israele. Anche al Qaeda è presente a Daraa assieme ad altre formazioni armate. E proprio i qaedisti hanno criticato nelle ultime ore il fatto che alcune milizie delle opposizioni hanno scelto di arrendersi all'offensiva governativo-russa. Arabia Saudita, Giordania e Usa hanno ormai dato per persa la battaglia contro il regime di Damasco, e non sono più disposti a sostenere la causa dei ribelli. La nuova strategia sembra piuttosto quella di rafforzare (o formare, come nel caso di Riad) l'alleanza con Israele e formare un fronte compatto contro l'espansionismo iraniano in Siria.

3. Le trattative per escludere le truppe filo-iraniane

Nelle settimane precedenti l'offensiva, Russia e Israele hanno tenuto diversi incontri segreti per pianificare il futuro dell'area. Mosca avrebbe assicurato a Tel Aviv che nell'attacco non sarebbero state presenti truppe di Hezbollah o milizie sciite, che per lo Stato ebraico restano la minaccia numero uno. Secondo il sito Middle East Eye, Teheran avrebbe garantito di restare fuori dallo scontro tra le truppe governative siriane e i ribelli a patto che a sua volta Israele non intervenga dalle alture del Golan, che confinano con la Siria. Sembra che tutti abbiano interesse a limitare la battaglia tra siriani, con la probabile vittoria finale del regime di Assad.

4. La città culla della rivolta del 2011

Daraa è la città in cui nel 2011, sull'onda delle “primavere arabe”, sono scoppiate le rivolte contro il regime di Bashar al Assad. La scintilla che fece scoppiare le proteste fu l'arresto di 15 ragazzi sorpresi a fare dei graffiti contro il presidente. L'episodio accrebbe il malcontento popolare in tutto il Paese, dove il nome Daraa diventò un simbolo dell'insurrezione contro Damasco. Da allora la città è diventata una delle roccaforti dell'opposizione, anche grazie agli aiuti provenienti dalla Giordania.