La Corte suprema dà l'ok al bando di Trump contro gli arrivi dai Paesi musulmani

Una prima versione del travel ban era stata introdotta subito dopo l’insediamento di Trump e venne bloccata da diversi tribunali federali negli Stati Uniti. Stessa sorte toccò a una seconda versione, presentata pochi giorni dopo.



IL RICORSO AL TRIBUNALE DELLE HAWAII. La parte dell’ultima versione che si riferisce ai Paesi a maggioranza musulmana, a cui la Corte Suprema ha dato il suo ok sofferto per ragioni di sicurezza nazionale, era stata contestata in tribunale dallo Stato delle Hawaii da alcuni cittadini e da un gruppo religioso musulmano. Il testo, in versione rivista e corretta dallo staff presidenziale, era stato giudicato ugualmente discriminatorio. oltre che dannoso per gli stessi cittadini delle Hawaii, perché avrebbe impedito loro di ricevere le visite dei parenti provenienti dai sei Paesi a maggioranza islamica interessati dal provvedimento. Al bando vennero poi imputate possibili conseguenze negative per il settore turistico delle Hawaii e limiti nella possibilità di accogliere studenti e lavoratori stranieri. In quel caso i ricorrenti vinsero la causa anche in appello a San Francisco. Secondo i tre giudici il presidente aveva superato la sua legittima autorità sospendendo l'emissione di visti ai cittadini dei Paesi in questione. Ora la Corte suprema ha ribaltato questa lettura.