Lifeline, la Ong accusa la Germania di impedire l'accordo sui migranti

Sarebbe il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, a impedire un accordo in sede europea sul destino della Lifeline, ancora carica di migranti e priva di un porto sicuro verso il quale dirigersi. Tutti gli altri Stati avrebbero invece mostrato la volontà di risolvere il problema (leggi anche: Malta apre il porto alla Lifeline ma mette sotto inchiesta il capitano).

DITO PUNTATO CONTRO SEEHOFER. Axel Steier, portavoce della Ong, ha spiegato così i motivi che impedirebbero alla Germania di accogliere una quota delle persone a bordo: «Seehofer agisce come una versione tedesca del collega italiano Salvini e rende il governo tedesco complice della mancata assistenza a persone in pericolo. Se la situazione a bordo subirà un'escalation, a causa delle condizioni di sfinimento delle persone a bordo e del peggioramento del tempo, Seehofer ne avrà piena responsabilità».

LA REPLICA DEL GOVERNO TEDESCO. Steffen Seibert, portavoce del governo tedesco, ha replicato senza di fatto smentire la versione dei fatti data dalla Ong: «Siamo preoccupati per questa nave e per le persone a bordo», ma sulla questione ci sono «colloqui in corso nel governo tedesco». Seibert ha ribadito tuttavia che l'esecutivo ritiene importante «dare un contributo umanitario».

IL PERMESSO DI ENTRARE IN ACQUE MALTESI. La Lifeline, per il momento, ha ricevuto solo il permesso di entrare in acque maltesi per ripararsi dalle cattive condizioni del mare. Nessun permesso di attracco è stato invece concesso dalle autorità della Valletta. (leggi anche: Germania, perché la crisi sui migranti fa precipitare Merkel).