Malta apre il porto alla Lifeline ma mette sotto inchiesta il capitano

I 224 migranti a bordo saranno ricollocati, dopo le cure mediche, in sette Paesi dell'Unione europea che hanno dato la loro disponibilità. «Ringrazio per questo Francia, Italia, Irlanda, Portogallo e Lussemburgo», ha detto il premier maltese, sottolineando che «altri Stati membri si sono rifiutati». Anche l'Olanda, Paese la cui bandiera viene battuta dalla Lifeline, ha accettato di dare il suo contributo. Mentre la Germania, dove la Ong ha la sua sede, ha detto no (leggi anche: Lifeline, la Ong punta il dito contro il ministro tedesco Seehofer).

SALVINI ESULTA SUI SOCIAL. Muscat ha quindi ringraziato il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, per aver avanzato la proposta di redistribuire i naufraghi. L'accordo, ha tuttavia precisato, deve considerarsi «un caso unico» e non va letto come «uno scontro tra due Stati membri dell'Ue», nello specifico tra Italia e Malta. Nonostante ciò il ministro dell'Interno italiano, Matteo Salvini, ha esultato per la presunta vittoria: «La nave fuorilegge Lifeline arriverà a Malta e lì verrà bloccata per accertamenti. Altro successo del governo italiano: dopo anni di parole, in un mese arrivano i fatti!».