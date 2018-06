Soldi russi a Trump, occhi puntati su Nra

È la Nra, la potente lobby americana delle armi, l'associazione che ha permesso alla Russia di Putin di finanziare illegalmente la campagna per l'elezione di Donald Trump? A gennaio la Federal election commission aveva avviato un'indagine preliminare sulla base di segnalazioni presentate da un gruppo di pressione liberal, la American Democracy Legal Fund (Adlf). La stessa associazione ha presentato adesso un nuovo documento che precisa i precedenti rilievi, secondo quanto riportato dal sito indipendente Think progress, e che rende la posizione di Nra ancora più scomoda.

IL RUOLO DI TORSHIN. In particolare, l'attenzione è puntata su Alexander Torshin, un politico russo implicato in una storia di riciclaggio e che è membro a vita di Nra. Nel 2015, Torshin accolse una delegazione di Nra e, insieme a lui, c'erano Dmitry Rogozin, ex vice-primo ministro con delega alla Difesa, e Sergei Rudov, a capo di una delle fondazioni filantropiche russe più ricche, la Saint Basil the Great Charitable Foundation. La questione che la Fec deve approfondire e se si è trattato di un semplice incontro conoscitivo, o se in quell'occasione si è parlato di soldi da far arrivare alla campagna elettorale di Trump.

IL MISTERO SUI SOLDI RUSSI. Il documento che la American Democracy Legal Fund ha recapitato alle autorità americane punta in particolare il dito sulle risposte contraddittorie fornite da Nra circa i soldi ricevuti da russi. In un primo momento l'associazione ha dichiarato di aver ricevuto una sola donazione da individui russi tra il 2012 e il 2018. In seguito sono diventate 25. Successivamente ancora, quando il senatore americano Ron Wyden ha chiesto ulteriori informazioni, l'associazione si è rifiutata di rispondere.