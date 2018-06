Chi è Alexandria Ocasio-Cortez, la speranza dei Democratici Usa

«Le donne come me non dovrebbero amministrare la cosa pubblica. Non vengo da una famiglia potente, né benestante. Mia mamma è portoricana e mio padre è del Bronx meridionale». E ancora: «Sono nata in un posto dove il codice di avviamento postale determina il tuo destino». Così si descrive in un video ormai virale la 28enne Alexandria Ocasio-Cortez, «a working class newyorker». Cameriera in un ristorante di Manhattan fino a qualche mese fa, ha vinto contro ogni aspettativa le primarie per le elezioni di metà mandato. Anzi, ha stravinto realizzando il classico sogno americano.

BATTUTO IL VETERANO. Il 26 giugno con il 57,5 % delle preferenze, Ocasio-Cortez ha asfaltato Joe Crowley, 56 anni, un veterano del Congresso e una delle figure più importanti del Partito democratico a Washington. Per quasi 20 anni Crowley ha rappresentato proprio quel 14esimo distretto di New York conquistato da Alexandria.



LA STRANA ESULTANZA DI TRUMP. Anche Donald Trump ha esultato, ma per altri motivi. Crowley è infatti uno dei suoi più strenui oppositori. «Forse avrebbe dovuto essere più gentile e più rispettoso nei confronti del presidente», ha twittato The Donald.