Come la politica migratoria Ue spinge il terrorismo in Africa

«Il rischio che corriamo con queste nuove leggi contro l'immigrazione è che se non facciamo niente per queste persone seguiranno la via dell'estremismo», ha spiegato ancora Anacko, «se lasciamo che questi giovani si avvicinino ai terroristi questi prenderanno le montagne e tutto finirà». Il presidente del consiglio regionale si riferisce in particolare al ramo locale dello Stato islamico e alla possibilità che il massiccio dell'Aïr finisca nelle loro mani. «Nessun esercito al mondo potrebbe riconquistarlo, faremmo la fine dell'Afghanistan. I jihadisti vogliono quelle montagne. Per il momento le popolazioni locali si sono rifiutate di dare il loro appoggio, ma la situazione potrebbe cambiare».

LE PROMESSE INSUFFICIENTI DELL'EUROPA. Uno dei modi per cercare di arginare il fenomeno senza tornare ai vecchi modelli del traffico di esseri umani potrebbe arrivare dalla cooperazione allo sviluppo. L'Ue ha predisposto dei progetti per rilanciare l'occupazione ma, come ha spiegato al giornale britannico lo stesso Anacko, si è spesso trattato di promesse con poche ricadute pratiche. Verso la metà di giugno un gruppo di 287 ex trafficanti è stato reimpiegato con fondi Ue in lavori legati al commercio. Un gesto significativo, ma altri 5 mila sono ancora in attesa di risposte.