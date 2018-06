Consiglio europeo, cosa ha detto Conte nella conferenza finale

Nessun accordo è stato inoltre sottoscritto dal governo italiano con la Germania per quanto riguarda i movimenti secondari: «Alla cancelliera Merkel non ho promesso alcunché», ha puntualizzato Conte. Notizia confermata dalla stessa Merkel: «L'Italia non ha preso alcun impegno per mettere in piedi i nuovi centri di accoglienza per migranti» e «non vede assolutamente nessuna possibilità» di farlo in futuro. Dal punto di vista di Roma, ha detto ancora la cancelliera, «i movimenti primari sono un problema cruciale e per il momento è una posizione che rispetto».

LA CONTROMOSSA DI BERLINO. La Germania, tuttavia, ha già deciso come rispondere alla chiusura italiana. Berlino continuerà ad accogliere una quota dei richiedenti asilo sbarcati in Italia, «come ha fatto in passato», solo se ci sarà un accordo con Roma sui movimenti secondari. Grecia e Spagna, al contrario, hanno dato la loro disponibilità a riprendersi i migranti già registrati che arrivano ai posti di frontiera controllati dalle autorità tedesche. In cambio la Germania si è impegnata ad accogliere i migranti che arrivano in Grecia e Spagna e hanno diritto al ricongiungimento familiare.

MACRON INSISTE SUI PAESI DI PRIMO ARRIVO. Nel corso della sua conferenza stampa, Macron ha ribadito la propria posizione: «Il concetto di Paese di primo arrivo non si può cancellare». Per la Francia, in altre parole, a differenza di quanto sostenuto dall'Italia, i nuovi centri di accoglienza dovranno essere istituiti nei Paesi in cui i migranti entrano per primi. L'Italia, ha aggiunto Macron, resta comunque «un partner essenziale» e il premier Conte «sa prendersi le sue responsabilità iscrivendosi nella storia del popolo italiano, che è una storia europea».