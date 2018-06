Guerra in Libia, Haftar è sempre più potente

L'ONU APPOGGIA AL-SARRAJ. Stati Uniti, Francia, Italia e Gran Bretagna hanno diffuso un comunicato in cui sostengono che «il petrolio, la produzione e i profitti appartengono al popolo libico. Queste vitali risorse libiche devono rimanere sotto l'esclusivo controllo della legittima National Oil Corporation e sotto la supervisione del Governo di accordo nazionale come sottolineato dal Consiglio di Sicurezza dell'Onu». Per Usa, Italia, Francia e Regno Unito «ogni tentativo di aggirare le sanzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu causerà danni all'economia libica, minerà la sua stabilità e inasprirà la crisi umanitaria. La comunità internazionale conterrà coloro che vogliono minare la pace e la sicurezza in Libia. Chiediamo a tutti le fazioni armate di cessare le ostilità e di ritirarsi immediatamente dalle installazioni petrolifere senza condizioni prima che si creino ulteriori danni».

LA CRISI LIBICA. Il Paese è nel caos dal 20 ottobre 2011, quando Mu'ammar Gheddafi fu identificato da droni statunitensi e attaccato e attaccato dall'aviazione militare francese. Furono poi i suoi oppositori politici a fare il lavoro sporco: lo catturarono e lo uccisero con un colpo alla testa registrando gli ultimi momenti in un video che poi è diventato virale. Da allora fazioni politiche e militare si contendono il controllo di parti di territorio e dei pozzi di petrolio (in tempo di pace la produzione era di un milione e 600 mila barili al giorno). Dal 2014 la Libia ha due governi in competizione tra loro: quello di Tripoli, riconosciuto dalle Nazioni Unite e quello di Tobruk guidato dal generale Haftar.