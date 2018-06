Migranti: arrivi in Europa, ricollocazioni e proiezioni sul futuro

Sono comunque numeri molto bassi se si pensa che solo nel primo trimestre del 2018 sono arrivati un totale di circa 19 mila migranti (15 mila via mare e 4 mila via terra). Nell'ordine Grecia, Italia e Spagna si sobbarcano il grosso dei flussi, ma una piccola percentuale è giunta anche via terra in Bulgaria e via mare a Cipro. Nella seconda metà di giugno è stata invece la Spagna a veder approdare sulle sue coste il maggior numero di migranti: oltre 2700 a settimana contro i 600 della Grecia (in crescita rispetto alle settimane precedenti) e più che 300 dell'Italia (in calo). Come a dimostrare che se si rendono più difficili le partenza dalla Libia, i flussi migratori trovano facilmente un'altra strada.

FINO A GIUGNO 56 MILA PERSONE. L'Oim registra comunque un dimezzamento rispetto agli arrivi dello stesso periodo nel 2017. I numeri vengono costantemente aggiornati sul sito dell'Organizzazione, tanto che possiamo dire che dall'inizio dell'anno al 27 giugno in Europa sono arrivate 56.309 persone e che purtroppo 972 sono morte nel Mediterraneo. Numeri che comunque segnano un miglioramento sul 2017 (186.768 arrivi e 3.116 dispersi) e sul 2016 (390.432 e 5.143).