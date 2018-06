Siria, a Daraa 700 mila civili prigionieri dell'offensiva di Assad

L'esercito israeliano si è detto pronto a offrire altro aiuto umanitario, ma «non consentirà ai siriani in fuga dalle ostilità di entrare nel territorio israeliano». Nei giorni scorsi le Nazioni Unite avevano parlato di 50 mila civili in fuga dalle violenze, mentre oggi fonti civili delle opposizioni siriane a Daraa hanno riferito di «150 mila» sfollati. Ma le informazioni non sono verificabili in maniera indipendente. L'Alto Commissario dell'Onu per i diritti umani, Zeid Raad Hussein, ha oggi invitato le parti coinvolte nel conflitto a evitare «il bagno di sangue e la sofferenza già viste (in Siria) all'inizio di quest'anno», in riferimento alle operazioni militari governative nella Ghuta, a Est di Damasco.