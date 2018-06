Axios, Trump vorrebbe uscire dal Wto

Il presidente Donald Trump avrebbe ripetutamente detto ai funzionari della Casa Bianca di voler ritirare gli Stati Uniti d'America dall'Organizzazione mondiale del commercio. A riportarlo è Axios, un'azienda editoriale specializzata in analisi. Nell'articolo si virgoletta una fonte tutelata da anonimato che racconta come l'opinione del presidente sarebbe «Ci frega sempre, non so neanche perché ci stiamo dentro. Il Wto è stato concepito dal resto del mondo per distruggere gli Usa».

FUORI DA WTO? Certo, una decisione tanto grande come l'uscita della prima economia mondiale è un terremoto che forse neanche Donald Trump oserebbe mettere in moto. Si tratta di mettere in dubbio migliaia di miliardi di accordi commerciali. E c'è anche da dire che per farlo the Donald dovrebbe convincere il Congresso, cosa non troppo semplice. Axios infatti spiega che «fonti a conoscenza della situazione dicono che Trump continuerà a richiamare l'attenzione su tutte le situazioni nella cornice del Wto in cui gli viene riservato un trattamento che percepisce come ingiusto e iniquo».