In Europa torna a crescere il numero di attentati

La lotta al terrorismo si combatte anche all'interno dei tribunali. Nel 2017 EuroJust, l'organismo europeo con sede a L'Aia per il sostegno ai magistrati e alle inchieste antiterrorismo dei Paesi membri, ha registrato 504 sentenze di colpevolezza per terrorismo internazionale, di cui 22 in Italia. La cooperazione tra magistrati è fondamentale e, a margine della presentazione del report Tesat, EuroJust ha ribadito l'importanza della creazione di un registro giuridico europeo che renda possibile l'individuazione di connessioni tra le inchieste svolte da ciascun Paese. Il dialogo tra procure di nazioni diverse è spesso difficoltoso ed EuroJust si pone quale coordinatore e facilitatore per quelle indagini che coinvolgono più Stati membri. Quelle scaturite dagli attentati del 13 novembre 2015 a Parigi, per esempio, hanno visto la partecipazione di magistrati di 14 Stati europei. «Maggiori sono le informazioni condivise e meglio possiamo intervenire e distribuire il carico di lavoro tra Stati membri, non possiamo più lavorare per settori compartimentati», ha affermato il procuratore capo del distretto di Parigi, François Molins.

CONTINUANO I RIMPATRI FORZATI. Intanto, il 24 giugno la terza corte d'Assise di Napoli ha condannato il tunisino Mohamed Kamel Eddine Khemiri, 43 anni, a otto anni di reclusione per terrorismo di matrice islamica. I giudici napoletani lo hanno ritenuto colpevole di proselitismo e indottrinamento via web per conto dell'Isis. Sempre nel napoletano, polizia e carabinieri hanno arrestato un gambiano di 34 anni. Secondo le forze dell'ordine, l'uomo era arrivato in Europa per colpire dopo un lungo addestramento in Libia per azioni terroristiche. Continuano anche i rimpatri forzati. Sono già 56 quelli effettuati nel 2018, 105 nell'intero 2017 e 66 nel 2016.