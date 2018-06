Rifugiati siriani a Gaza: così l'incubo passa da una guerra all'altra

Ahmed Sheikh, direttore di un'organizzazione locale per la difesa dei diritti dei rifugiati e, anche lui, fuggito dalla Siria, spiega: «Se non fosse così difficile uscire da Gaza andremmo tutti via, io per primo. Vogliamo solo un lavoro e una scuola per i nostri figli, ma qui non possiamo trovare nulla di tutto ciò. Solo che non possiamo uscire».

L'UNHCR AL LAVORO PER LE FAMIGLIE. L'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr), in collaborazione con le Organizzazioni non governative internazionali attive nell'enclave, lavora da anni per reinsediare queste famiglie all'estero.

REINSEDIAMENTI TROPPO COMPLICATI. Finora solo un pugno di siriani ha ottenuto asilo in Europa. Il reinsediamento è un processo reso particolarmente difficile dal numero di attori coinvolti. Per essere accolti in un Paese occidentale questi rifugiati devono soddisfare non solo i criteri dell'Unhcr, ma devono anche ottenere il gradimento del Paese che li ospiterà, e questo è forse l’ostacolo maggiore.