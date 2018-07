Germania, l'odio di Seehofer per Merkel è una vecchia storia

Così se la donna più potente del mondo – e mai così debole politicamente – rischia la detronizzazione, il suo ministro dell'Interno è già dato per bruciato: dall'opposizione, dalla Cdu e dalla Csu stessa. «Nessun capo di partito si è mai comportato in modo così infantile», «la psiche di Seehofer è quella di un bambino», ha chiosato der Spiegel. Mettere sul tavolo, come ha fatto, le dimissioni immediate dalla guida sia del dicastero sia dei conservatori bavaresi, ha gettato nel caos anche la Csu. Una mossa avventata, non la prima del 69enne Seehofer, tanto più che in Baviera si vota in autunno e, con la Csu allo sbando, l'estrema destra può volare.

DIMISSIONI BLOCCATE. Nei sondaggi Alternative für Deutschland (AfD), che specie in campagna elettorale non risparmia apologia di nazismo, è il secondo partito nel Land più autonomo e conservatore della Germania, e potrebbe diventare la prima forza politica. Un incubo, anche per la credibilità della ricca e industrializzata Baviera: nessuno, anche tra i falchi della Csu, vuole che questo scenario si trasformi in realtà. Anche il governatore bavarese Markus Söder, leader in pectore della Csu che difende a spada tratta il piano sull'immigrazione del pigmalione Seehofer, lo richiama alla ragionevolezza e ne respinge le dimissioni.