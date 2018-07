Cina, perché «la malattia della pace» ha fiaccato l'esercito

«La malattia della pace affligge i nostri militari da decenni», si legge nell'editoriale pubblicato il 2 luglio 2018. «Se non ci mettiamo in testa di sconfiggerla, rischiamo di pagare un prezzo ingente in caso di combattimento. Possiamo fermare una guerra solo se siamo in grado di combatterla». Ed è chiaro che la Repubblica popolare sta cercando di affermarsi anche in campo militare. Le sempre più frequenti esercitazioni navali nel Mar cinese meridionale e la prima base aperta all'estero a Djibuti sono chiari segnali che vanno in questa direzione.

NON SOLO CORRUZIONE. La campagna anti-corruzione, che in cinque anni ha colpito oltre 13 mila ufficiali dell'esercito, è solo la punta dell'iceberg. E infatti si legge: «Essere un funzionario non corrotto non significa essere qualificato per l'Esercito. Il trattamento riservato a coloro che prestano servizio è equivalente agli standard internazionali. Anche la preparazione e le esercitazioni dunque devono esserlo. Altrimenti ci saranno conseguenze».

L'IMPORTANZA DEI GENERALI. «Il potere politico nasce dalla canna di un fucile», non si stancava di ripetere il “grande timoniere” Mao Zedong. E su questo Deng Xiaoping era più che d’accordo: consigliò a chi era chiamato a sostituirlo di passare quattro dei cinque giorni lavorativi con gli alti ufficiali. Anche Xi Jinping sa bene quanto è importante assicurarsi la fedeltà delle forze armate.

COMANDANTE XI JINPING. Xi ha maturato in tre anni di esperienza al fianco di un rivoluzionario veterano e la sua prima legittimazione politica è passata attraverso la Commissione militare cinese. «Un Paese ricco e un esercito forte», ha dichiarato pochi mesi dopo aver preso il comando dello Stato più popoloso del mondo. E in tempi molto stretti ha promosso i “suoi” generali, assicurandosi così uomini fidati anche nelle fila dell’Esercito.