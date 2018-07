Sui migranti meglio una cinica sincerità che l'ipocrisia di Macron

Il «lì» è rivedere la parte del regolamento firmato - anche dall'Italia - nel 2013, che impone ai Paesi esposti agli sbarchi o all'ingresso dai Balcani l'onere di prendersi in carico tutte le domande d'accoglienza, anziché smistarle in modo equilibrato tra i 28 Stati membri dell'Ue. Le «polemiche recenti» sono quelle del ministro degli Interni italiano Matteo Salvini e del suo emissario a Bruxelles, il premier-avvocato Giuseppe Conte. L'auspicio di rito, in calce, del presidente francese a «più solidarietà verso i Paesi di primo approdo» è una presa in giro dell'Italia.



LA GIUNGLA INCIVILE DI CALAIS... La Francia di migranti non ne vuole in nessun modo. Confina da anni in un limbo disumano le migliaia di abitanti della giungla di Calais, la bidonville sgomberata e risorta più grande d'Europa dove, sotto lo scacco di trafficanti e criminali vari, i migranti inseguono il sogno dell'approdo Oltremanica. Con il continente Londra ha alzato un muro ancora prima della Brexit: non si entra, ma almeno i pochi che riescono a sfuggire alle barriere e ai controlli poi non escono più, raramente infatti nel Regno Unito della common law rispediscono indietro qualcuno. Parigi invece non si tiene neanche le donne incinte e i minori non accompagnati.



... E I MINORI RESPINTI A VENTIMIGLIA. Come Orban, evita persino i richiedenti asilo o i titolari di protezione umanitaria. Violando il diritto internazionale, li abbandona senza pietà a Calais o li rigetta alle frontiere con l'Italia, non importa se c'è il mare o la neve. I boschi francesi sono imbottiti di gendarmerie, che quest'inverno ha fermato e condotto in caserma una guida alpina rea di aver soccorso una nigeriana incinta, con il marito e i due figli, sperduti a 1900 metri sul Monginevro. L'uomo rischia cinque anni di carcere per aver violato la legge sull'immigrazione, rispettando in realtà solo la legge della montagna.