Regno Unito, coppia avvelenata dal gas nervino: cosa sappiamo

Russia, le ritorsioni di Mosca dopo l'espulsione dei diplomatici

La Russia espelle due diplomatici italiani

Chiuso il consolato di San Pietroburgo e cacciati 60 americani. In precedenza erano stati allontanati 23 inglesi. Il ministro degli Esteri Lavrov: «Risposta speculare contro tutti i Paesi che si sono uniti a Londra». Via in tutto 150 funzionari, due dall'Italia.