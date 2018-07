Isis, è morto il figlio di al-Baghdadi?

L'Isis ha affermato che Huthaifa al-Badri il figlio del Leader Abu Bakr al-Baghdadi è stato ucciso in Siria in combattimento contro le truppe governative di Damasco. L'annuncio è apparso nella serata del 3 luglio sui social media.



LA NOTIZIA IN UNA CARD. La cartolina digitale che rimbalza sugli account islamici e degli organi di stampa lo immortala con la foto seppiata di un ragazzo che imbraccia un fucile ed è firmata Stato islamico e Caravan of shuhada', ovvero carovana dei suicidi. Non viene precisato però quando sia stato ucciso, ma solo che era un 'combattente d'élite', caduto mentre difendeva una centrale elettrica dall'attacco di truppe siriane e russe in provincia di Homs.

MORTE DEL CALIFFO PIÙ VOLTE SMENTITA. Dobbiamo però ricordare che suo padre, il califfo Al-Baghdadi, è stato più volte dato ferito o addirittura per morto dalla stampa, ma poi è sempre riapparso vivo e vegeto. Il territorio dell'Isis intanto si restringe sempre di più.