Trattato di Schengen, i Paesi che hanno reintrodotto i controlli

Sui 26 Paesi che fanno parte dell'area Schengen, sono attualmente sei ad aver reintrodotto i controlli alle frontiere: Danimarca, Francia, Germania, Austria, Norvegia e Svezia. Parigi lo ha fatto a seguito degli attacchi terroristici, gli altri cinque per far fronte al flusso eccezionale di migranti. Il codice Schengen prevede la possibilità di reintrodurre controlli temporaneamente nel caso di minaccia seria o timori per la sicurezza interna. Prima dell'ondata migratoria, veniva usata in caso di eventi sportivi a rischio, vertici di capi di Stato, manifestazioni. Per la Commissione Ue deve rimanere un'eccezione e rispettare il principio della proporzionalità. Ma è di fatto una prerogativa dei Governi, su cui Bruxelles può solo esprimere un parere e non porre un veto.