Usa, la Dichiarazione di Indipendenza riletta al tempo di Trump

Forse anche per tutti questi rimandi e riferimenti gli oppositori del presidente amano citare spesso uno dei passaggi più significativi della Dichiarazione di Indipendenza: «Un principe, il cui carattere si distingue così per tutte quelle azioni con cui si può definire un tiranno, non è adatto a governare un popolo libero». Giorgio III veniva descritto dagli intellettuali dell’epoca con la stessa durezza con cui gli editorialisti di oggi parlano di Trump. Tomas Paine lo presentò come «il Faraone dell’Inghilterra» e il «bruto reale della Gran Bretagna». Come l’attuale inquilino della Casa Bianca (che però utilizza Twitter), l’Imperatore era solito sfogarsi, complice anche una malattia metabolica di cui era vittima, con impetuose invettive che scriveva nelle notti insonni contro ministri, funzionari e generali.

ACCORDI INTERNAZIONALI E DIFESA DELLA POPOLAZIONE. Ovviamente Trump non è un monarca, ma è un presidente eletto, anche se non con la maggioranza del voto popolare, e i parallelismi sono più suggestioni che dati di fatto. Ma, dopo quasi un quarto di millennio, i temi della Dichiarazione di Indipendenza sono ancora di profonda attualità: libero commercio, trattati internazionali, immigrazione, indipendenza della magistratura, difesa del territorio e della sua popolazione.