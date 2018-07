Quattro luglio, così Trump calpesta i valori della democrazia Usa

Non solo. Il primo emendamento della Costituzione parla chiaro. Questa nazione deve fondarsi sui principi di libertà: finalmente liberi da una monarchia, i Padri fondatori non hanno lasciato dubbi sulla libertà di stampa, di riunirsi pacificamente e di religione.

LA DISTRUZIONE DEI VALORI. Trump, con il suo falso patriottismo, sta distruggendo tutti e tre questi valori: la stampa la considera tutta una bugia, e sta convincendo molti americani che quello che leggono o che sentono in tivù è falso. Quando l’anno scorso a Charlottesville, in Virginia, in molti si sono uniti per chiedere la rimozione della statua di un generale della Confederazione (cioè quelli che volevano che lo schiavismo continuasse), centinaia di persone di estrema destra occuparono le strade per fermare la manifestazione e uccisero una donna che protestava pacificamente. Questo è solo un esempio, ma ce ne sono tanti che dimostrano come manifestare sia diventato più complesso rispetto a qualche anno fa.



L'ORRORE DEL MUSLIM BAN. Ma quello che più spaventa chi crede ancora in quel primo emendamento è come questa amministrazione vada contro la libertà di religione. Lo dimostra la disastrosa risoluzione della Corte Suprema, di maggioranza repubblicana, che ha dato ragione a Trump per quanto riguarda il divieto di cittadini di certi Paesi a entrare legalmente negli Stati Uniti. Hanno di fatto impedito a cittadini di molte nazione musulmane di poter arrivare qui, come hanno fatto milioni di immigrati in passato, per far parte di questo esperimento sociale. L’altro giorno, nel silenzio dei boschi che circondano la nostra casetta in campagna, mi è sembrato di sentire il rumore delle ossa dei Padri fondatori girarsi nella tomba. Ma sicuramente era suggestione.