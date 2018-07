Cosa c'è da sapere sulla guerra dei dazi Usa-Cina

La Cina non colpirà per prima, ma certo non porgerà l'altra guancia. È questo l'atteggiamento ufficiale della seconda economia mondiale di fronte a ciò che nessun analista poteva prevedere in forma così drammatica. La guerra commerciale tra Usa e Cina ha una data e una cifra di inizio, ma nessuno riesce a immaginare come andrà a finire.

Il 6 luglio entrano in vigore le prime tariffe decise dall'amministrazione Trump. Colpiranno beni cinesi per un valore di 34 miliardi di dollari. Pechino ha annunciato di rispondere con misure opposte e di uguale peso, ma aspetterà che gli Stati Uniti lancino la prima pietra. Intanto però fa girare le rotative della propaganda.

Il quotidiano China Daily scrive che gli Usa stanno deliberatamente cercando di impedire lo sviluppo della Repubblica popolare per evitare di essere sfidati nel loro ruolo di leader globale. «Gli Stati Uniti hanno mantenuto l'egemonia nel campo militare e finanziario per diversi decenni, ma ora vogliono perseguire l'egemonia economica», si legge. E ancora: Gli States «hanno frequentemente usato guerre economiche e il predominio del dollaro sulle altre monete nei mercati internazionali per derubare gli altri Paesi. Ora vogliono fermare lo sviluppo della Cina».

Il Global Times, edito direttamente dal Partito, sostiene addirittura che le misure economiche di Trump getteranno il mondo nel caos. «È difficile prevedere dove queste mosse porteranno il mondo, ma sicuramente Washington pagherà a caro prezzo l'aver voluto ridurre il mondo a succube economico». Ad agosto è attesa la decisione cinese di recidere gli ordini per 1,1 milioni di tonnellate di soia americana. Si tratta di 14 miliardi di dollari all'anno che andranno a colpire direttamente la base elettorale del presidente americano.